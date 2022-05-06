За добу з України виїхали 36 тисяч людей: яка ситуація на західних кордонах сьогодні

За добу з України виїхали 36 тисяч людей: яка ситуація на західних кордонах сьогодні

За добу 5 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули близько 69 тисяч осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали 36 тисяч осіб. Майже 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта відправились до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Водночас до України за минулу добу прибули понад 32 тисячі осіб, з них близько 28 тисяч – українці.

Також за цей період оформлено майже 290 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Сьогодні, 6 травня, станом на 06:00 ранку перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано такі черги:

Республіка Польща:

"Краківець" - 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

"Шегині" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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