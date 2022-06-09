За добу з України виїхали 36 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу з України виїхали 36 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу до Україну повернулось на 1 тисячу осіб більше, аніж виїхало за кордон.

За добу 8 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули загалом майже 74 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали понад 36 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули 37 тисяч осіб, понад 33 тисячі з них – українці. Майже місяць кількість громадян, які повертаються до України, більша від кількості тих, які виїжджають за кордон.

Також за цей період було оформлено 140 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 9 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Грушів" - 30 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів;

"Шегині" - 65 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 1 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

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