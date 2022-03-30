За добу з України виїхали 36 тисяч осіб: які черги і ситуація на кордонах

За добу з України виїхали 36 тисяч осіб: які черги і ситуація на кордонах

Водночас повернулись до України за минулу добу 18 тисяч громадян.

З України минулої доби виїхали 36 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них для перетину кордону обрали українсько-польську ділянку.

Про це повідомили у Західному регіональному управління Держприкордонслужби України.

Загалом за добу 29 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 58 тисяч осіб та більше 13 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з попередньою добою інтенсивність пасажиропотоку на західній ділянці кордону майже не зазнала змін.

До України за минулу добу прибули майже 22 тисячі осіб, понад 18 тисяч з яких – українці. Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України прибули близько 497 тисяч наших співгромадян.

Крім оформлення людей і транспорту, за минулу добу на західних кордонах було оформлено майже 570 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Станом на 9:00 30 березня березня перед пунктами пропуску із Польщею, Словаччиною, Румунією та Молдовою черг не виявлено. Водночас на кордоні з Угорщиною у пункті прокуску "Тиса" зафіксували 15 автомобілів, які стоять у черзі на виїзд з України.

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