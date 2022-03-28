За добу з України виїхали 40 тисяч людей: які черги і ситуація на кордонах

За добу з України виїхали 40 тисяч людей: які черги і ситуація на кордонах

Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 461 тисячі наших співгромадян.

Минулої доби з України виїхали майже 41 тисяча осіб. 28 тисяч з них для перетину кордону обрали українсько-польський кордон.

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Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Загалом за добу 27 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 63 тисячі осіб та більше 12 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з попередньою добою пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшився.

За цей же період прибули до України 22 тисячі осіб. Понад 19 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що готові поповнити лави захисників Батьківщини. Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 461 тисячі наших співгромадян.

Крім оформлення людей і транспорту, за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 530 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Станом на 09:00 ранку 28 березня черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, немає, зазначають прикордонники.

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