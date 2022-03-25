За добу з України виїхали 43 тисячі людей: яка ситуація і черги на кордонах

За добу з України виїхали 43 тисячі людей: яка ситуація і черги на кордонах

До України за минулу добу прибули майже 16 тисяч українців, переважна більшість з яких чоловіки.

За добу 24 березня з України виїхало майже 43 тисячі осіб. Близько 28 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

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Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Загалом минулої доби західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 62 тисячі осіб та понад 13 тисяч транспортних засобів. Дані кількох останніх днів свідчать, що пасажиропотік на західній ділянці кордону залишається сталим, кажуть прикордонники. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

До України за минулу добу прибули понад 19 тисяч осіб. Майже 16 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які планують долучитися до сил оборони країни. Загалом, від початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 400 тисяч наших співгромадян.

Також прикордонники поінформували, що за минулу добу на західних кордонах оформили понад 670 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України, станом на 10 год. ранку 25 березня:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

«Шегині» - 0 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 25 л/а, 0 автобуси, 15 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

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