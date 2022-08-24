За добу з України виїхали 45 тисяч осіб: на яких пунктах пропуску сьогодні найбільші черги

Найбійльші черги на виїзд з України утворились на українсько-польському кордоні. На деяких пунктах пропуску стоять сотні авто.

За добу 23 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 86 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 45 тисяч осіб. Майже 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас понад 41 тисяча осіб повернулися з-за кордону, понад 37 тисячі з них – громадяни України.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 24 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 120 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 100 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 70 л/а, 2 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 25 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 40 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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