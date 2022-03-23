За добу з України виїхали 45 тисяч осіб: яка ситуація і черги на кордонах

За добу з України виїхали 45 тисяч осіб: яка ситуація і черги на кордонах

Водночас повернулись на Батьківщину 15 тисяч українців, переважна більшість з яких чоловіки.

Минулої доби з України виїхали 45 тисяч осіб. Понад 30 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Загалом за добу 22 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 63 тисячі осіб та близько 12 тисяч транспортних засобів.

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Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Дані кількох останніх днів свідчать, що пасажиропотік на західній ділянці кордону стабілізувався і коливається в межах 60-65 тисяч осіб за добу. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

До України за минулу добу прибули понад 18 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які планують поповнити лави захисників Батьківщини. Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 370 тисяч громадян.

Також за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 750 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 08:00 ранку 23 березня.

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

«Шегині» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

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