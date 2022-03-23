За добу з України виїхали 45 тисяч осіб: яка ситуація і черги на кордонах

Водночас повернулись на Батьківщину 15 тисяч українців, переважна більшість з яких чоловіки.
Минулої доби з України виїхали 45 тисяч осіб. Понад 30 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Загалом за добу 22 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 63 тисячі осіб та близько 12 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Дані кількох останніх днів свідчать, що пасажиропотік на західній ділянці кордону стабілізувався і коливається в межах 60-65 тисяч осіб за добу. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.
До України за минулу добу прибули понад 18 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які планують поповнити лави захисників Батьківщини. Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 370 тисяч громадян.
Також за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 750 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 08:00 ранку 23 березня.
Республіка Польща:
«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Краківець» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
«Шегині» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Ужгород» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
«Малі Селменці» - 0 пішоходів.
Угорщина:
«Тиса» - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.
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