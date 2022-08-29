За добу з України виїхали понад 40 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

До України за добу повернулось на 14 тисяч людей більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 28 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 96 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхала 41 тисяча осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу повернулось понад 55 тисяч осіб, 52 тисячі з них – українці.

За цей період на кордоні також було оформлено 45 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 29 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Грушів" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 25 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 2 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

"Порубне" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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