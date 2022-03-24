За добу з України виїхали понад 43 тисячі осіб: які черги і ситуація на кордонах

За добу з України виїхали понад 43 тисячі осіб: які черги і ситуація на кордонах

Також за цей період до України повернулось 16 тисяч громадян, переважна більшість з яких чоловіки.

Минулої доби з України виїхало понад 43 тисячі осіб. 28 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Загалом за добу 23 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 63 тисячі осіб та понад 13 тисяч транспортних засобів. Дані кількох останніх днів свідчать, що пасажиропотік на західній ділянці кордону залишається сталим, кажуть прикордонники. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

Також у ДПСУ повідомили, що до України за минулу добу прибули понад 19 тисяч осіб. Понад 16 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках.

Загалом, від початку відкритої збройної агресії, до України повернулися близько 386 тисяч громадян.

Крім оформлення людей і транспорту, прикордонники спільно з митниками здійснюють також пропуск гуманітарної допомоги для українського війська та співвітчизників. За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 760 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 8 год. ранку 24 березня:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

«Шегині» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

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