За добу зафіксували одразу два рекорди COVID-19: у яких регіонах померло та захворіло найбільше українців

За добу зафіксували одразу два рекорди COVID-19: у яких регіонах померло та захворіло найбільше українців

Від початку пандемії в країні інфікувалося вже понад 2,5 млн людей.

Станом на 21 жовтня в Україні зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 22 415 інфікованих та 546 смертей. Це найбільші показники в країні за весь час пандемії.

Також читайте Коронавірус продовжує бити рекорди смертей: за добу в Україні померло майже 550 людей

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, найбільше людей за минулу добу померло у Донецькій області - 68, Дніпропетровській області - 45, у Львівській та Херсонській областях - по 41 та у Києві - 39.

Найбільшу кількість нових випадків інфікування зареєстровано у Житомирській області - 1 562, Одеській - 1 528, у Львівській - 1 388, Запорізькій - 1 355, Харківській - 1 319 та Дніпропетровській - 1 308.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1192 випадки;

Вінницька область – 462 випадки;

Волинська область – 436 випадків;

Дніпропетровська область – 1308 випадків;

Донецька область – 1058 випадків;

Житомирська область – 1562 випадки;

Закарпатська область – 319 випадків;

Запорізька область – 1355 випадків;

Івано-Франківська область – 861 випадок;

Київська область – 728 випадків;

Кіровоградська область – 156 випадків;

Луганська область – 819 випадків;

Львівська область – 1388 випадків;

Миколаївська область – 410 випадків;

Одеська область – 1528 випадків;

Полтавська область – 996 випадків;

Рівненська область – 705 випадків;

Сумська область – 1100 випадків;

Тернопільська область – 787 випадків;

Харківська область – 1319 випадків;

Херсонська область – 1143 випадки;

Хмельницька область – 1002 випадки;

Черкаська область – 469 випадків;

Чернівецька область – 578 випадків;

Чернігівська область – 734 випадки.

Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапили 4 892 людини, а 8 036 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований позавчора - 538. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксували черговий антирекорд

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання