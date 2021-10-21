За добу зафіксували одразу два рекорди COVID-19: у яких регіонах померло та захворіло найбільше українців

Від початку пандемії в країні інфікувалося вже понад 2,5 млн людей.
Станом на 21 жовтня в Україні зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 22 415 інфікованих та 546 смертей. Це найбільші показники в країні за весь час пандемії.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, найбільше людей за минулу добу померло у Донецькій області - 68, Дніпропетровській області - 45, у Львівській та Херсонській областях - по 41 та у Києві - 39.
Найбільшу кількість нових випадків інфікування зареєстровано у Житомирській області - 1 562, Одеській - 1 528, у Львівській - 1 388, Запорізькій - 1 355, Харківській - 1 319 та Дніпропетровській - 1 308.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1192 випадки;
- Вінницька область – 462 випадки;
- Волинська область – 436 випадків;
- Дніпропетровська область – 1308 випадків;
- Донецька область – 1058 випадків;
- Житомирська область – 1562 випадки;
- Закарпатська область – 319 випадків;
- Запорізька область – 1355 випадків;
- Івано-Франківська область – 861 випадок;
- Київська область – 728 випадків;
- Кіровоградська область – 156 випадків;
- Луганська область – 819 випадків;
- Львівська область – 1388 випадків;
- Миколаївська область – 410 випадків;
- Одеська область – 1528 випадків;
- Полтавська область – 996 випадків;
- Рівненська область – 705 випадків;
- Сумська область – 1100 випадків;
- Тернопільська область – 787 випадків;
- Харківська область – 1319 випадків;
- Херсонська область – 1143 випадки;
- Хмельницька область – 1002 випадки;
- Черкаська область – 469 випадків;
- Чернівецька область – 578 випадків;
- Чернігівська область – 734 випадки.
Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапили 4 892 людини, а 8 036 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований позавчора - 538. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.
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