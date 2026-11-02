За добу ЗСУ "утилізували" рекордну кількість росіян на фронті

Окупанти / © Associated Press

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Упродовж минулої доби, 1 листопада, російська армія втратила на фронті ще 2 500 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Там зазначають, що це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни. Попередній рекорд встановили нещодавно, 21 жовтня 2026 року — тоді російська армія втратила 2 250 військових.

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Загальні бойові втрати російських військ станом на 2 листопада 2026 року:

Особовий склад — близько 1 592 770 (+2 500)

Танки — 12 452 (+1)

Бойові броньовані машини — 25 629 (+7)

Артилерійські системи — 51 801 (+46)

Реактивні системи залпового вогню — 2 251 (+2)

Засоби протиповітряної оборони — 1 731 (+1)

Літаки — 452

Гелікоптери — 356

Наземні робототехнічні комплекси — 3 063 (+9)

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 592 541 (+936)

Крилаті ракети — 5 140

Кораблі та катери — 35

Підводні човни — 2

Автомобільна техніка та автоцистерни — 169 110 (+371)

Спеціальна техніка — 4 863 (+2)

Нагадаємо, видання The Economist повідомляло, що загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення до України можуть становити від 1,4 до 2,1 млн військових убитими та пораненими. Кількість загиблих — від 374 до 770 тисяч.

Російська служба британського мовника BBC спільно з виданням «Медіазона» в оприлюднених 9 жовтня даних встановили, що від початку російського повномасштабного вторгнення до України на фронті загинули щонайменше 276 113 російських військових. Понад 7,8 тисяч з них — офіцери російської армії й інших силових структур. У зведенні враховано лише тих, чиї імена вдалося встановити за відкритими джерелами. Реальні цифри втрат можуть бути набагато вищими, щоразу вказують автори дослідження — за оцінками НАТО, до пів мільйона.

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