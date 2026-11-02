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За добу ЗСУ "утилізували" рекордну кількість росіян на фронті
Окупанти зазнають шалених втрат у живій силі та техніці.
Упродовж минулої доби, 1 листопада, російська армія втратила на фронті ще 2 500 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Там зазначають, що це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни. Попередній рекорд встановили нещодавно, 21 жовтня 2026 року — тоді російська армія втратила 2 250 військових.
Загальні бойові втрати російських військ станом на 2 листопада 2026 року:
Особовий склад — близько 1 592 770 (+2 500)
Танки — 12 452 (+1)
Бойові броньовані машини — 25 629 (+7)
Артилерійські системи — 51 801 (+46)
Реактивні системи залпового вогню — 2 251 (+2)
Засоби протиповітряної оборони — 1 731 (+1)
Літаки — 452
Гелікоптери — 356
Наземні робототехнічні комплекси — 3 063 (+9)
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 592 541 (+936)
Крилаті ракети — 5 140
Кораблі та катери — 35
Підводні човни — 2
Автомобільна техніка та автоцистерни — 169 110 (+371)
Спеціальна техніка — 4 863 (+2)
Нагадаємо, видання The Economist повідомляло, що загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення до України можуть становити від 1,4 до 2,1 млн військових убитими та пораненими. Кількість загиблих — від 374 до 770 тисяч.
Російська служба британського мовника BBC спільно з виданням «Медіазона» в оприлюднених 9 жовтня даних встановили, що від початку російського повномасштабного вторгнення до України на фронті загинули щонайменше 276 113 російських військових. Понад 7,8 тисяч з них — офіцери російської армії й інших силових структур. У зведенні враховано лише тих, чиї імена вдалося встановити за відкритими джерелами. Реальні цифри втрат можуть бути набагато вищими, щоразу вказують автори дослідження — за оцінками НАТО, до пів мільйона.