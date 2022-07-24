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За добу ЗСУ "відкобзонили" 280 окупантів: в Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України

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За добу ЗСУ "відкобзонили" 280 окупантів: в Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України

Фото: Associated Press

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 280 росіян.

Найбільше втрат окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1722 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
  • артилерійських систем – 869 (+5) од,
  • РСЗВ - 255 (+2) од,
  • засоби ППО  - 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 714 (+0),
  • крилаті ракети - 170 (+3),
  • кораблі /катери  - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
  • спеціальна техніка  - 73 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що ISW розповіли, як росіяни на Херсонщині та Запоріжжі позбавляють українців правдивої інформації.

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