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За добу ЗСУ "відкобзонили" сотню окупантів і один ворожий гелікоптер: оновлені дані втрат РФ на території України

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За добу ЗСУ "відкобзонили" сотню окупантів і один ворожий гелікоптер: оновлені дані втрат РФ на території України

Фото: Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували сотню російських вояків.

Найбільше втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1641 (+3) од,
  • бойових броньованих машин‒ 3823 (+8) од,
  • артилерійських систем  – 834 (+2) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 108 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери  - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, російські війська 9 липня атакували ракетами всю лінію фронту в Донецькій області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 18 зазнали поранень.

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