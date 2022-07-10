За добу ЗСУ "відкобзонили" сотню окупантів і один ворожий гелікоптер: оновлені дані втрат РФ на території України

За минулу добу ЗСУ ліквідували сотню російських вояків.

Найбільше втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:

особового складу близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1641 (+3) од,

бойових броньованих машин‒ 3823 (+8) од,

артилерійських систем – 834 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 108 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, російські війська 9 липня атакували ракетами всю лінію фронту в Донецькій області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 18 зазнали поранень.