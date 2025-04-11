За два дні ДТЕК повернув світло майже 60 тис. родин після обстрілів

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що 8 квітня чергові російські атаки призвели до знеструмлень у чотирьох районах Дніпропетровщини. Через пошкодження ліній та енергооб’єктів без електрики повністю або частково залишилося 18 населених пунктів. Більшість з них – на півдні області.

«Щойно дозволила безпекова ситуація, аварійні бригади ДТЕК приступили до відновлення електропостачання. До кінця дня енергетики повернули світло у домівки 52 946 родин регіону, що були знеструмлені», - розповіли в ДТЕК.

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Водночас від обстрілів страждали енергетичні обʼєкти Донеччини, через що тисячі домівок також залишалися без електрики. Тут за дві доби енергетики повернули світло 6,4 тис. родин.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 63,5 тис. родин, що були без електроенергії після ворожих атак.