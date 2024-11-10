Скільки українців оформили відстрочки в "Резерв+": у Міноборони порахували

Функція доступна для людей з інвалідністю та для студентів, аспірантів, і докторантів, що навчаються без перерв

Днями у мобільному застосунку "Резерв+" була запущена нова функція, яка дозволяє оформляти відстрочку від мобілізації онлайн. За перші два дні роботи послуги, близько 40 тисяч українців уже скористалися цією можливістю.

Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, повідомила про це під час телемарафону.

З 9 листопада функція відстрочки стала доступною в "Резерв+" для людей з інвалідністю та для студентів, аспірантів, і докторантів, що навчаються без перерв. Очікується, що незабаром послуга стане доступною і для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку.

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"У перші ж години ми спостерігали шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 000 людей. Зараз є певне навантаження на реєстр "Оберіг". Я нагадаю, що відстрочка надається саме з нашого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Ми не зберігаємо дані наших користувачів", – наголосила Черногоренко.

Вона також зауважила, що через високий попит на нову функцію оформлення відстрочки в "Резерв+" час очікування може бути трохи довшим, ніж зазвичай. Втім, вона запевнила, що всі відстрочки будуть оброблені та надані.

Нагадаємо, що військовозобов'язані, які не оновили дані до 16 липня, можуть зробити це пізніше для отримання відстрочки.

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