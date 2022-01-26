За два дні українці купили ліків за кошти програми "єПідтримка" на понад 6,5 млн грн

За два дні українці купили ліків за кошти програми "єПідтримка" на понад 6,5 млн грн

За його словами, уряд продовжить підтримувати людей та бізнес в умовах пандемії.

Громадяни віком від 60 років за два дні купили ліків за кошти програми державної програми "єПідтримка", на понад 6,5 млн грн.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засідання уряду в середу, 26 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Від 24 січня уряд розширив ініціативу на громадян віком від 60 років. Лише за два дні українці купили ліків за кошти програми "єПідтримка" на понад 6,5 млн грн", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд продовжить підтримувати людей та бізнес в умовах пандемії. Програма президента "єПідтримка" виявилася вкрай успішною та популярною. Вже понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат. 1,7 млрд грн вже витрачено, наголосив він.

Також Шмигаль нагадав, що надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат на освітні послуги.

"З ініціативи Президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму і на комунальні послуги. президент також анонсував 500 грн виплат за бустерну дозу, і уряд зараз активно працює над впровадженням цієї ініціативи", - резюмував Шмигаль.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Про те, що робити двічі вакцинованим, але без смартфонів та комп'ютерів українцям - у нашому матеріалі.

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