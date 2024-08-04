За два місяці до 60-ліття: на фронті загинув депутат міськради Чернівців Дмитро Сірман

Воїн та справжній патріот від перших днів повномасштабної війни боронив Україну зі зброєю в руках.

У суботу, 3 серпня, у боях з російськими окупантами на Куп’янському напрямку загинув депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч Дмитро Сірман. 1 жовтня він мав би святкувати своє 60-ліття.

Про загибель воїна повідомили у Чернівецькій ОДА.

У повідомленні наголосили, що Дмитро Сірман був справжнім патріотом своєї країни, який від перших днів повномасштабної війни боронив Україну зі зброєю в руках.

Сумною звісткою також поділився мер Чернівців Роман Клічук, уточнивши, що Дмитро Сірман загинув у бою під Синьківкою.

“Справжній патріот, краєзнавець, депутат багатьох скликань міської ради – Дмитро Онуфрійович віддавав усього себе місцевому самоврядуванню та громадській роботі, працюючи на благо Чернівців. Його відданість, активна позиція та внесок у розвиток громади залишать по собі вічний слід в історії нашого міста та в серцях його мешканців", - написав він.

Народний депутат із Чернівців Сергій Рудик, повідомляючи про смерть воїна, наголосив, що він не користався жодною можливістю демобілізуватися, а 1 жовтня мав би святкувати своє 60-ліття.

“У мирному житті Дмитро працював заступником міського голови Чернівців, керував міським департаментом ЖКГ, був моїм помічником у минулому скликанні. За час війни ми бачилися двічі – у Покровську й під Комишувахою”, - написав він.

Син загиблого воїна Олег Сірман назвав свого батька “найкращим українцем” та додав, що загинув він учора, в суботу, 3 серпня.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув колишній мер міста Умань Черкаської області Олександр Цебрій, який служив у 58-й ОМПБр ім. гетьмана Івана Виговського.

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