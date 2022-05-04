За два місяці війни Україна отримала понад 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги з-за кордону

Світ продовжує збирати кошти для допомоги Україні.
За два місяці війни до України з-за кордону надійшло більш як 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
Про це заявила радниця керівника Офісу президента Дар’я Зарівна, - пише Укрінформ.
«Із перших днів березня по травень в Україну надійшло понад 304 тисячі тонн гуманітарної допомоги. Близько 24 тисяч тонн - за минулий тиждень», - зауважила вона.
Світ продовжує збирати кошти для допомоги Україні: через структури Організації Об’єднаних Націй та міжнародні благодійні фонди надходять гроші від іноземних державних інституцій та приватних осіб, які здебільшого спрямовуються на допомогу українським біженцям у різних країнах.
Окрім того, ці кошти йдуть на гуманітарну допомогу, яка надходить в Україну й розподіляється регіональними гуманітарними хабами.
Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Міністерство охорони здоров'я України зібрало гуманітарної допомоги майже на 6 млрд гривень.
Нагадаємо, що Рада ухвалила заяву про неприпустимість присвоєння РФ перемоги над нацизмом.
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