За два роки ми вже не впізнаємо Укрзалізницю — міністр інфраструктури

За два роки ми вже не впізнаємо Укрзалізницю — міністр інфраструктури

Міністерство інфраструктури України має план дій для оновлення Укрзалізниці на два наступні роки.

Для його виконання є все необхідне – політична воля, фінансування, готовність УЗ та ринку.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками форуму "Велике будівництво: нова залізниця", на якому разом з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем презентував програму трансформації Укрзалізниці на наступні два роки.

"Рахуємо відсьогодні — за два роки ми вже не впізнаємо Укрзалізницю", — зазначив він.

Кубраков, який раніше очолював Укравтодор, нагадав, що свого часу всього за пів року в Укравтодорі вдалося перелаштувати усю галузь, і таким чином за 2 роки дати результат, який сумарно перевершує досягнення останніх 10 років.

"За цей час багато доріг в Україні просто не впізнати. На два наступні роки ми маємо план дій для залізниці. Для його виконання є все необхідне — політична воля, фінансування, готовність УЗ та ринку", — зазначив голова МІУ.

Серед ключових змін, що чекають на УЗ найближчим часом, Олександр Кубраков виділив забезпечення швидкісного сполучення між усіма обласними центрами України до 2024 року. Цей процес вже розпочався з Черкас. На черзі — Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Миколаїв, Херсон та Маріуполь. Для цього МІУ планує електрифікувати до 2024 року щонайменше 500 км колій. УЗ у найкращі часи елекрифікувала максимум 100 км на рік.

Ще одним кроком до підвищення якості пасажирських перевезень стане оновлення рухомого складу — буде побудовано та оновлено 650 спальних вагонів (500 нових, 150 — капітально відремонтованих), 20 дизельних поїздів, 80 сучасних електричок, 60 модернізованих поїздів, 12 потягів для "Інтерсіті" (10 — нових, і ще 2 відремонтовані Skoda).

Паралельно у МІУ вивчають можливість будівництва нової швидкісної залізничної лінії, яка зв’яже Київ та Варшаву, і у першому кварталі 2022 року очікують результати попереднього техніко-економічного обґрунтування. Польська сторона, за словами Кубракова, також висловила зацікавленість у новому маршруті. Паралельно МІУ працює над інтеграцією в єдину швидкісну мережу Чернівців та Маріуполя.

Нагадаємо, 9 листопада президент Володимир Зеленський розповів про плани програми "Велике будівництво" щодо змін на залізниці.

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