За два роки "Великого будівництва" перевантаження на дорогах зменшилось у 30 разів – міністр

За два роки "Великого будівництва" перевантаження на дорогах зменшилось у 30 разів – міністр

Завдяки обладнанню систем "зважування-в-русі" (WIM) на дорогах, збудованих та відремонтованих під час реалізації програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", перевантаження великогабаритним транспортом знизилося в 30 разів.

До кінця року в усіх регіонах має бути встановлено вже 102 комплекси WIM.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підбиваючи підсумки 2021 року.

Відмінністю року і всієї програми "Велике будівництво" від попередніх років, за його словами, стали довгострокове планування та реалізація великомасштабних системних інфраструктурних проєктів.

Серед них міністр виділив Запорізький міст, який тривалий час залишався у стані недобудови. За кілька тижнів рух верховою частиною вантового мосту вже має бути відкритий.

Також розпочалося будівництво Кременчуцького мосту та Ямпільського мосту через Дністер. Останній разом із 116 км дороги Немирів – Ямпіль, що були відновлені цього року за рекордні 90 днів, складуть основний маршрут, який сполучатиме Київ та Кишинів.

Окрім цього, вже розпочався вибір підрядника для будівництва першої ділянки Київської Обхідної Дороги. Вона будуватиметься за підтримки ЄІБ, ЄБРР та Світового Банку.

Анонсований на початку року проєкт з відновлення найдовшої дороги України, дороги Єдності Стрий – Ізварине протяжністю 1400 км, також вже виконано на 97%.

На черзі оновлення важливого транспортного коридору М-14, що сполучає південні портові центри – Одесу, Миколаїв та Херсон.

На окрему увагу заслуговує також антикорупційна програма, що реалізується Укравтодором разом з ЄБРР. Агентство автомобільних доріг стане першою державною інституцією України, сертифікованою за стандартами ISO з антикорупції.

Загалом за два роки "Великого будівництва" було збудовано та відремонтовано 13 860 км державних доріг. Це більше, ніж за десять попередніх років, разом узятих.

Тільки цього року довжина відновлених доріг склала 5098 км. Було також відремонтовано 250 штучних споруд. "Нам вдалося розворушити галузь, і її вже так просто не зупиниш. Тепер я можу впевнено говорити, що за наявності фінансування ми зможемо оновити ще 15 тис. км доріг загального користування до кінця 2024 року", - написав Кубраков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вартість 1 км доріг, які ремонтуються за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво", знизилася майже на 5 млн гривень.