За два тижні – 35 скарг: в Україні масово перевіряють продуктові магазини – причина

В українських магазинах та супермаркетах псуються продукти харчування. Часто вони погано охолоджені чи протерміновані. Тож громадяни масово скаржаться на заклади.

Про це повідомляє голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, передає "РБК-Україна".

За його словами, офіційне звернення споживача є підставою для позапланової перевірки – заклад торгівлі можуть оштрафувати, а зіпсований товар вилучать.

"За 15 днів липня по Україні надійшло 35 скарг щодо недотримання умов зберігання харчових продуктів чи продажу протермінованих. Найбільше в Києві – 11 звернень від споживачів. Щоденно зараз надходять звернення від споживачів, ми в таких випадках миттєво виходимо на перевірки", – розповів Ткачук.

Що відбувається після скарги громадян на магазин

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук пояснив, що у разі виявлення порушень, служба накладає штрафи:

від 6 до 10 мінімальних заробітних плат – за порушення щодо гігієнічних вимог,

від 17 до 25 мінімальних заробітних плат – за продаж непридатних харчових продуктів,

від 8 до 12 мінімальних заробітних плат – за протерміновані швидкопсувні харчові продукти.

Відомо, що лише у червні-липні було зареєстровано 16 харчових отруєнь у закладах громадського харчування через недотримання працівниками закладу правил особистої гігієни, миття та дезінфекції посуду, прибирання в закладі, правил та температурного режиму зберігання харчових продуктів, а також порушення технології приготування їжі.

Ткачув навів приклад вживання несвіжих морепродуктів, тому що їх неправильно зберігали, або був протермінований соус, в складі якого були сирі яйця, які є швидкопсувними.

Нагадаємо, перелік продуктів, що не можна тримати у холодильнику, можна знайти тут.

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