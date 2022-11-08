За два тижні не відновити: у ДТЕК пояснили, що потрібно для захисту енергооб'єктів

В Україні пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури, і для її відновлення потрібен тривалий час.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу "Еспресо".

За його словами, два тижні на відновлення – "це дуже оптимістичний прогноз".

"У нас 40% інфраструктури пошкоджено і їх не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не будемо жити так, як до початку обстрілів. По-іншому не може бути", - зазначив він.

Сахарук пояснив, чи можна захистити об'єкти енергетичної інфраструктури від російських ракет.

"Щодо ракет - об'єкти цивільної інфраструктури не призначені, щоб витримувати ракетні удари. Вони розривають обладнання на шматки - це великі руйнації. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити всі ми не можемо", - сказав він.

Виконавчий директор ДТЕК назвав три пункти, необхідні для захисту цих об'єктів:

продовжувати нарощувати сили ППО;

забезпечувати цивільний захист обладнання - від уламків чи вибухової хвилі;

створити ефективну систему управління щодо ліквідації наслідків обстрілів та підтримки енергетики.

"Це потрібно, щоб своєчасно створювати резерв, надавати необхідні кошти, розставляти пріоритети. Деякі підстанції можна швидко заживити і з великим ефектом, деякі - з меншим ефектом. Потрібна вертикаль влади, яка приймає рішення сьогодні, щоб отримати результат вже завтра. З третім є великі проблеми", - підсумував Сахарук.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Пізніше мер заспокоїв киян і наголосив, що влада готується до різних сценаріїв, а блекаут і евакуація - найгірший з них, якого Кличко намагатиметься уникнути.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також попередив українців, що цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то й місяцями.

Чи готові українські міста до нових викликів і що буде з нами взимку, якщо російський енергетичний терор триватиме, розбирався ТСН.