За дві доби ДТЕК повернув світло 180 тисяч родин після ворожих атак

За два дні енергетики ДТЕК повернули світло 180 тисяч родин в 41 населеному пункті, що були без електроенергії після ворожих атак.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що ворог не припиняє обстрілів Донеччини та її енергооб’єктів. Чергова ворожа атака призвела до знеструмлення частини півночі Донеччини, зокрема міст Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ. Попри небезпеку енергетикам вдалося за 7 годин відновити роботу пошкоджених енергооб’єктів та підключити до електрики 38 населених пунктів та домівки 167 тисяч родин місцевих мешканців.

Окрім того, ще у три населених пункти та у домівки 13 тисяч родин енергетики ДТЕК повернули світло протягом 8 лютого.

В ДТЕК підкреслили, що постійні ворожі обстріли продовжують руйнувати мирні міста та села. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, світло повертали вже десятки разів.

Нагадаємо, минулого місяця енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 537 тис. родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.