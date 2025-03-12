За дві доби ДТЕК повернув світло для 6,3 тисяч родин після атак

За останні дві доби енергетики ДТЕК повернули світло 6,3 тис. родин у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Тут за останні дві доби енергетики відновили світло у 3,8 тисячах осель.

За той же час на Дніпропетровщині енергетикам вдалося повернути світло в оселі 2,3 тисяч родин.

Крім того, на Київщині та Одещині вдалося повернути світло у 100 та 102 оселі відповідно.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для понад 240 тисяч родин у 27 населених