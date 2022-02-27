За дві доби клієнти "ПриватБанку" перерахували ЗСУ понад мільярд

За дві доби клієнти "ПриватБанку" перерахували ЗСУ понад мільярд

Українці активно підтримують Збройні сили.

За дві доби 25-26 лютого клієнти "ПриватБанку" перерахували через Приват24 на спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам 1,1 мільярди.

Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга.

з карток єПідтримка 560 тис платежів на 375 млн грн,

з особистих карток - 900 тис транзакцій на 785 млн грн.

Нагадаємо, від 1 березня державний "ПриватБанк" запроваджує кредитні канікули та відновлює зняття коштів з кредитних карток.

Банк також прибрав рубль з таблиці курсу валют у своєму застосунку Приват24.