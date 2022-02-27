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За дві доби клієнти "ПриватБанку" перерахували ЗСУ понад мільярд

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За дві доби клієнти "ПриватБанку" перерахували ЗСУ понад мільярд

УНІАН

Українці активно підтримують Збройні сили.

За дві доби 25-26 лютого клієнти "ПриватБанку" перерахували через Приват24 на спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам 1,1 мільярди.

Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга. 

  • з карток єПідтримка 560 тис платежів на 375 млн грн,
  • з особистих карток - 900 тис транзакцій на 785 млн грн.

Нагадаємо, від 1 березня державний "ПриватБанк" запроваджує кредитні канікули та відновлює зняття коштів з кредитних карток.

Банк також прибрав рубль з таблиці курсу валют у своєму застосунку Приват24. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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