За дві доби пасажиропотік на західних кордонах України збільшився: яка ситуація і черги на ПП сьогодні

За дві доби пасажиропотік на західних кордонах України збільшився: яка ситуація і черги на ПП сьогодні

За добу 20 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 71 тисяча осіб та майже 18 тисяч транспортних засобів.

Пасажиропотік протягом двох попередніх діб мав тенденцію до збільшення.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

З України минулої доби виїхали понад 36 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта поїхали до інших країн-членів ЄС та Молдови.

Водночас за минулу добу до України прибули майже 35 тисяч осіб, з них близько 31 тисячі – українці.

Також за цей період було оформлено понад 350 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 09:00 годину 21 квітня зафіксовані лише у пункті пропуску "Шегині", там на перетин кордону очікують 50 пішоходів. Також чегри з 15 автомобілів зафіксували на ПП "Ужгород".

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