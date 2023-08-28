За дві тисячі доларів обіцяла ухвалення ВЛК, щоб уникнути мобілізації: оперативники затримали службовицю Києва

У Києві поліцейські викрили представницю військово-лікарської комісії, яка за хабар у дві тисячі доларів обіціяла надати відповідне ухвалення ВЛК для уникнення мобілізації.

Про це повідомили оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві.

Спільно зі слідчими столичної поліції вони викрили “схему” одержання коштів від осіб, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ та вже проходять військову службу.

"Встановлено, що член військово-лікарської комісії за 2000 доларів США обіцяла ухвалення позитивного рішення ВЛК, яке б дало можливість уникнути мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Оперативники затримали службовицю ВЛК в Києві Фото: Поліція Києва

Поліцейські викрили службовицю відразу після отримання грошей. Їй оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Раніше адвокати розповіли про те, в яких випадках настає адміністративна, а в яких – кримінальна відповідальність. Цю тему підняли через те, що в країні частішають випадки видавання повісток на робочих місцях.

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