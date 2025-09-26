За скандального одеського ексвійськкома Борисова внесли заставу: адвокат заперечує

Євген Борисов

За ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова внесли заставу в розмірі понад 44 мільйони гривень. Серед тих, хто вносив заставу — два адвокати колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це стало відомо з Довідки, яка є в розпорядженні ТСН.ua.

Хто заплатив 44 мільйони за Борисова

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві офіційно підтвердило надходження на спеціальний рахунок повної суми застави за Євгена Борисова — 44 422 001,00 грн.

Серед заставодавців значаться:

Адвокатське обʼєднання «АВЕР ЛЕКС»

АО «ГРЕЙН»

ФЕДОРЕНКО Ігор Люсикович

АО «КАПІТАЛ ПАРТНЕР»

АО «ЮК КАШТАЛ»

ПРОСЯНЮК Ольга та інші.

Серед платників фігурують два колишні адвокати експрезидента-втікача Віктора Януковича: Віталій Сердюк та Олександр Бабіков.

Однак як повідомляє «Суспільне», адвокат Євгена Борисова Олександр Маковецький сказав, що ніхто не вносив заставу за Борисова.

«Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає», — наголосив він.

Нагадаємо, колишнього одеського військкома Борисова обвинувачують за двома статтями: підроблення документів та ухилення від військової служби.

Слідство встановило, що він незаконно організував собі оформлення небойової травми, яка навіть не була отримана під час виконання службових обов’язків. Проте цю травму він оформив як таку, що пов’язана із захистом Батьківщини.

У травні 2024 року працівники ДБР затримали у Києві Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

У жовтні 2024 року його справу передали до суду, а у грудні 2024 року працівники ДБР затримали у Києві Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн грн.