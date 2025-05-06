Колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов / © Громадське Youtube

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За колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 млн гривень.

Про це у коментарі hromadske повідомили адвокати Смирнова.

Вчора, 5 травня, Смирнова відправили під варту з можливістю внесення застави.

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«Взяли під варту вчора після засідання. Ще не вийшов, чекаємо, поки виведуть», — сказала адвокатка Інна Бутенко.

У чому звинувачують Смирнова

У травні 2024 року Андрію Смирнову повідомили про підозру у справі про незаконне набуття 15 млн гривень.

Стало відомо, що ексзаступник голови ОП придбав елітне житло, автівки і землю в Карпатах.

За два роки, у період 2020–2022 років Смирнов придбав майна вартістю понад 17 млн грн, хоча не мав заощаджень для таких вартісних придбань.

У межах цієї справи Смирнову оголосили нову підозру в легалізації незаконно набутих коштів та прийняті пропозиції про одержання хабаря в особливо великому розмірі.

Однак сам ексзаступник глави ОП натякнув, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування у справі щодо незаконного збагачення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "НОВИЙ СКАНДАЛ! В ексзаступника голови ОП знайшли елітне житло, автівки і землю в Карпатах!"

29 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника ОП. Натомість новими заступницями глави ОПУ Андрія Єрмака стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

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