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За ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру у справі НАБУ внесли 20 млн грн застави
За ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли 20 млн грн застави. Раніше суд обрав їй тримання під вартою з альтернативою застави.
За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн грн, яку раніше визначив суд.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Співрозмовники видання підтвердили, що заставу за Мудру внесли. Раніше її адвокат Артем Крикун-Труш повідомляв, що частину необхідної суми вже було сплачено.
Що відомо про справу Мудрої
Нагадаємо, НАБУ та САП оприлюднили нові матеріали та записи розмов у межах спецоперації «Форест Гамп» під назвою «Феміда», викривши масштабну рейдерську схему.
19 серпня слідчі НАБУ та САП провели обшуки у народного депутата Вадима Столара та тодішньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.
9 серпня, колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій оголосили підозру. Імовірно, ідеться про справу НАБУ і САП щодо відмивання коштів. Також правоохоронці провели обшуки на двох пов’язаних із нею об’єктах.
За даними слідства, йдеться про схему легалізації 150 млн грн готівки, яку, зокрема, могли вводити в легальний обіг через рахунки підконтрольних компаній для внесення застави за одного з фігурантів провадження.
До слова, цього ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.