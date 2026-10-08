За ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру у справі НАБУ внесли 20 млн грн застави

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За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн грн, яку раніше визначив суд.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Співрозмовники видання підтвердили, що заставу за Мудру внесли. Раніше її адвокат Артем Крикун-Труш повідомляв, що частину необхідної суми вже було сплачено.

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Що відомо про справу Мудрої

Нагадаємо, НАБУ та САП оприлюднили нові матеріали та записи розмов у межах спецоперації «Форест Гамп» під назвою «Феміда», викривши масштабну рейдерську схему.

19 серпня слідчі НАБУ та САП провели обшуки у народного депутата Вадима Столара та тодішньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

9 серпня, колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій оголосили підозру. Імовірно, ідеться про справу НАБУ і САП щодо відмивання коштів. Також правоохоронці провели обшуки на двох пов’язаних із нею об’єктах.

За даними слідства, йдеться про схему легалізації 150 млн грн готівки, яку, зокрема, могли вводити в легальний обіг через рахунки підконтрольних компаній для внесення застави за одного з фігурантів провадження.

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До слова, цього ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.

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