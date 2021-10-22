За фактом підробки COVID-сертифікатів поліція порушила майже 800 справ

За фактом підробки COVID-сертифікатів поліція порушила майже 800 справ

Щоб уникнути проблем із законом, варто вакцинуватися від COVID-19 та безкоштовно отримати сертифікат.

В Україні вже майже 800 кримінальних справ за фактом підробки COVID-сертифікатів.У МВС закликали повідомляти про факти підробки сертифікатів про вакцинацію на гарячу лінію кіберполіції.

Про це повідомляє глава МВС Денис Монастирський в п'ятницю, 22 жовтня.

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"Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції", - сказав Монастирський.

До слова, щоб уникнути проблем із законом, варто вакцинуватися від COVID-19 та безкоштовно отримати сертифікат.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати покарання - від штрафу в 17 тисяч гривень до п'яти років позбавлення волі.

підробленої документації правопорушникам Водночас за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на термін до двох років.

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