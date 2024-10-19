За фейки про мобілізацію відкриватимуть кримінальні провадження — Сухопутні війська

Необґрунтовані звинувачення працівників ТЦК у начебто незаконних діях під час мобілізації будуть розслідувати правоохоронні органи.

В Україні почастішали випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації щодо мобілізаційних заходів. Тому щодо осіб, які поширюють фейки про мобілізацію в Україні, будуть відкривати кримінальні провадження.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

У повідомленні наголосили, що поширення викривленої та неперевіреної інформації спрямоване на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки в країні та зрив мобілізації громадян України до лав Сил оборони України.

У Сухопутних військах нагадали, що відповідно до внесених 2014 року змін до Кримінального кодексу такі дії передбачають покарання, визначене ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

“Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто незаконних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій”, - попередили у повідомленні.

Водночас в Сухопутних військах запевнили, що всі наявні порушення з боку ТЦК та СП не залишатимуться без належної оцінки та контролю.

“Кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України... В усіх без виключення обласних центрах України налагоджено дієву взаємодію обласних ТЦК та СП з представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, - зазначили в повідомленні.

Командування Сухопутних військ ЗСУ закликало громадян України, медіа всіх форм власності та приналежності та інтернет-блогерів послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією.

“Всі, без виключення, комунікаційні структурні підрозділи Оперативних командувань, частин та підрозділів Сухопутних військ, ТЦК та СП працювали, працюють і будуть працювати в режимі 24/7 заради належної інформаційної підтримки і зворотного зв’язку та до нашої спільної Перемоги”, - пообіцяли в Сухопутних військах.

Нагадаємо, минулими вихідними мобілізаційні рейди відбулися фактично у всіх великих містах України. Чи не найгучніший зі скандалів зчинився, коли представники територіальних центрів разом з поліцією перевіряли документи у відвідувачів концерту "Океану Ельзи". ТСН.ua повідомляв, як на мобілізаційні заходи працівників ТЦК відреагували українці.

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