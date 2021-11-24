За фейкову довідку брали 200 євро: у Рівненській області викрили осіб, які підробляли COVID-документи

За підроблені документи ділки брали від 1500 грн до 200 євро.
Сьогодні, 24 листопада, правоохоронці викрили групу з п'яти осіб, яка діяла на території Рівненської та Волинської областей і займалася підробкою сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу, а також негативних ПЛР-тестів.
Про це повідомляє пресслужба Рівнська обласна прокуратура.
Під час обшуків, проведених у помешаннях та в автомобілях фігурантів првоохоронці виявили та вилучили 94 вже надруковані підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19, а також бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію, мокрі печатки медзакладів та лікарів, а також обладнання для друку документів.
Також правоохоронці встановлюють осіб, які встигли придбати і скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність.
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