За геноцид українців російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни

За геноцид українців російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни

Окупантів, які вбивають громадян України і нищать її інфраструктуру, нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни.

Російських військовим вручають ордени та медалі до 9 травня.

Про це сьогодні, 5 травня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "жукова", "суворова", "за відвагу" та орденами "мужності", - йдеться у повідомленні.

Згідно з указом про "медаль Жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам "Великої вітчизняної війни, органів НКВС, Збройних сил СРСР та особам, які перенесли блокаду".

"Медалі “за відвагу” і ордени "мужності" окупанти, мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців", - повідомляє ГУР.

У розвідці надали перелік воєнних злочинців та "нагороди" які їм будуть вручати. Список переглянути можна тут.

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