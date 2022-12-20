"За героїзм народу та протистояння агресору": Україна стала країною року за версією The Economist

Журналісти та редактори видання назвали чотири якості, які виділяють українців серед усіх народів.

Впливовий англійський журнал The Economist назвав Україну країною 2022 року "за героїзм народу та протистояння агресору". У виданні зазначили, що вибір України був "очевидним".

Про це йдеться на сайті інформаційного агентства.

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"Цього року, вперше після того, як ми почали називати країни року 2013 року, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна", - наголосили у популярному виданні.

Журналісти та редактори видання назвали чотири якості, які виділяють українців серед усіх народів. Це:

героїзм, винахідливість, стійкість та натхнення.

"Звичайні українці виявляли подібну мужність (видання згадує слова Зеленського про те, що йому "потрібна зброя, а не таксі" - ред.). Професори, сантехніки та поп-зірки вступали в армію, міняючи зручні ліжка на морозні лисячі нори та ризик агонічної смерті. Бій за боєм вони розбили росіян. Захищаючись від агресора, який оспорював право їхньої країни на існування як незалежної держави, вони знайшли нове почуття нації", - йдеться на сайті.

Щодо винахідливості, The Economist пише, що українці "помітили слабкі місця своїх ворогів, підривають їхні запаси палива та боєприпасів і швидко навчилися використовувати нову зброю, надану Заходом".

Автори видання наголосили, що Україна 2022 року стала для багатьох джерелом натхнення, яка показала, що " брехню можна викрити, а терору – протистояти".

"Якби він (Путін - ред.) завоював Україну, то наступним міг би напасти на Молдову чи Грузію чи загрожувати країнам Балтії. Україна показала, що аутсайдери можуть протистояти хуліганам, навіть величезним. Таким чином, це стало джерелом натхнення. Їхня боротьба далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним", - підкреслило The Economis.

В Офісі президента відреагували на визнання України країною року. Голова ОП Андрій Єрмак наголосив, що цей титул належить "героїчному народу".

"Бо в нас героїчний народ. Країна героїв, країна - приклад, країна - майбутнє. Україна, в яку я вірю, і щасливий, що тут серед вас, найкращих людей на планеті Земля", - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, український президент ВОлодимир Зеленський визнаний Людиною року за версією Profil і за версією британської газети Financial Times. Там вказали, що політик "заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу".

Персоною року Зеленського назвав також американський журнал Time. Поряд з президентом видання відзначило і "дух України".

А видання Politico визнало президента України найвпливовішою людиною року у Європі. Зазначається, що Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною.

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