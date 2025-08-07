За ексголову Луганської ОВА та ще двох підозрюваних за корупцію на дронах внесли заставу: що відомо

Сергій Гайдай

Колишній начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай та ще двоє фігурантів справи Кузнєцова вийшли з-під варти після внесення застави.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

На рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) надійшло 10 мільйонів гривень за Гайдая, а також по 2 мільйони гривень за директорку фірми «Акоптерс» Євгенію Сидельникову та командира частини Нацгвардії Василя Мишанського.

Суд застосував до них низку запобіжних заходів. Усім трьом заборонено залишати визначені міста, контактувати з іншими фігурантами справи, вони також мають здати свої паспорти та носити електронні браслети.

Слідство підозрює фігурантів справи укладання контрактів за завищеними цінами. За даними слідства, до 30% від загальної суми контрактів поверталося у вигляді «відкатів».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Також фігуранту корупційної схеми на закупівлі БпЛА та РЕБ, полковнику Нацгвардії Василю Мишанському, обрали запобіжний захід. Рішення суду — тримання під вартою до 30 вересня з можливістю внесення застави у сумі 2 мільйонів гривень.