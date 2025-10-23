ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

За графіком світло є, але фактично його немає: чому таке трапляється пояснив експерт

Енергетик пояснив, чому графік подачі світла не збігається з реальністю.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

Повернення графіків відключення електроенергії в багатьох регіонах України призводить до ситуацій, коли світло зникає, хоча згідно з мобільним застосунком воно мало бути.

Експерт з енергетики, професор Києво-Могилянської школи врядування Геннадій Рябцев в інтерв’ю Hromadske пояснив, чому так відбувається.

За його словами, енергетики працюють у чотирьох різних режимах. Графіки стабілізаційних відключень (періоди, коли світло є за розкладом) можуть бути скасовані іншими, більш критичними режимами.

Три режими відключень, що скасовують графік:

  1. Графіки стабілізаційних відключень (ГПВ): діють, коли енергетики працюють над ремонтом і відновленням потужностей. Це відключення за розкладом.

  2. Графіки аварійних відключень (ГАВ): запроваджуються, коли графіки стабілізаційних відключень не діють. Це трапляється, якщо виникає проблема з резервними лініями, які залучаються під час ГПВ. Наприклад, якщо основна лінія вийшла з ладу, а резервна лінія, не розрахована на таку потужність, теж не витримала.

  3. Екстрені або превентивні відключення (ЕАВ): застосовуються безпосередньо перед атакою або під час неї. Їхня мета — знеструмити об’єкти, які, ймовірно, є цілями обстрілів. Це робиться, щоб уникнути ефекту доміно і не вивести з ладу всі об’єкти в місцевості, на яку спрямована ворожа атака.

Отже, коли світла немає в «білий» час за графіком, найімовірніше, спрацював один з двох критичних режимів — аварійний або екстрений.

Нагадаємо, для Києва та Дніпропетровської області оновили стабілізаційні графіки відключення світла на 23 жовтня.

Російські удари по українській енергетичній системі, які тривають від 2022 року і були поновлені комбінованою атакою в ніч проти 22 жовтня, мають глибшу мету, ніж просто спричинити блекаут.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie