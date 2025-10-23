За графіком світло є, але фактично його немає: чому таке трапляється пояснив експерт

Відключення світла / © Associated Press

Реклама

Повернення графіків відключення електроенергії в багатьох регіонах України призводить до ситуацій, коли світло зникає, хоча згідно з мобільним застосунком воно мало бути.

Експерт з енергетики, професор Києво-Могилянської школи врядування Геннадій Рябцев в інтерв’ю Hromadske пояснив, чому так відбувається.

За його словами, енергетики працюють у чотирьох різних режимах. Графіки стабілізаційних відключень (періоди, коли світло є за розкладом) можуть бути скасовані іншими, більш критичними режимами.

Реклама

Три режими відключень, що скасовують графік:

Графіки стабілізаційних відключень (ГПВ): діють, коли енергетики працюють над ремонтом і відновленням потужностей. Це відключення за розкладом. Графіки аварійних відключень (ГАВ): запроваджуються, коли графіки стабілізаційних відключень не діють. Це трапляється, якщо виникає проблема з резервними лініями, які залучаються під час ГПВ. Наприклад, якщо основна лінія вийшла з ладу, а резервна лінія, не розрахована на таку потужність, теж не витримала. Екстрені або превентивні відключення (ЕАВ): застосовуються безпосередньо перед атакою або під час неї. Їхня мета — знеструмити об’єкти, які, ймовірно, є цілями обстрілів. Це робиться, щоб уникнути ефекту доміно і не вивести з ладу всі об’єкти в місцевості, на яку спрямована ворожа атака.

Отже, коли світла немає в «білий» час за графіком, найімовірніше, спрацював один з двох критичних режимів — аварійний або екстрений.

Нагадаємо, для Києва та Дніпропетровської області оновили стабілізаційні графіки відключення світла на 23 жовтня.

Російські удари по українській енергетичній системі, які тривають від 2022 року і були поновлені комбінованою атакою в ніч проти 22 жовтня, мають глибшу мету, ніж просто спричинити блекаут.