За гроші переводили військових до тилових підрозділів: ДБР викрило орагнізаторів "схеми"

ДБР / Ілюстративне фото

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Правоохоронці викрили організаторів протиправної схеми, які за гроші переводили військовослужбовців з передової до тилових підрозділів. Серед учасників оборудки колишній заступник начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ.

Про це повідомило ДБР.

Як діяла “схема”

За даними ДБР, у середньому “такса” становила 8 тис. доларів США. Заступник начальника штабу через розгалужені зв’язки та повноваження здійснював безпосередню комунікацію та вплив на прийняття незаконних рішень військовими керівниками. Серед них були високопосадовці ЗСУ усіх рівнів.

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“Учасники організованої групи були добре обізнані з формами та методами діяльності оперативних та військових підрозділів, тому розробили детальний механізм взаємодії та вживали максимальні заходи конспірації. Проте їхні дії вдалося повністю задокументувати”, — йдеться у повідомленні.

Всім фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

“Крім того, ДБР повідомило про підозру (ч. 1 ст. 369-2 КК України) чотирьом військовослужбовцям, які за гроші скористались цією схемою та “вирішили питання” про переведення до тилових військових частин”, — пишуть у ДБР.

Нагадаємо, у Чернівецькій області завершено розслідування справи проти експосадовця Тереблечанського лісництва, який організовував незаконний вивіз військовозобов’язаних за кордон.