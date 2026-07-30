За гроші прибирали порушення з «Оберегу»: яку схему викрили у столичному ТЦК

ДБР заявило про викриття схеми незаконної зміни даних військовозобов’язаних / © Державне бюро розслідувань

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Державне бюро розслідувань заявило про викриття схеми незаконної зміни даних військовозобов’язаних у реєстрі «Оберіг» в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва.

Схему виявили під час всеукраїнської спецоперації «Чесний призов», яку ДБР проводить разом із Генеральним штабом ЗСУ.

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За даними слідства, група осіб за гроші допомагала військовозобов’язаним позбутися статусу порушника військового обліку, пройти необхідні процедури без мобілізації та отримати час для оформлення бронювання.

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Як працювала схема

Організаторами оборудки слідство називає чоловіка та його співмешканку, яка раніше працювала операторкою одного зі столичних ТЦК. За версією ДБР, вони залучили до схеми чинного оператора територіального центру комплектування.

Посадовець нібито використовував власний електронний ключ доступу до реєстру та без законних підстав змінював дані військовозобов’язаних.

Без особистої присутності людей він міг:

змінювати місце військового обліку;

скасовувати статус розшуку або порушника військового обліку;

створювати записи про звірку даних;

вносити відомості про вручення документів оповіщення;

оформлювати направлення на військово-лікарську комісію.

Скільки коштували «послуги»

За інформацією ДБР, учасники схеми встановили такі тарифи:

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2,5 тисячі доларів — за видалення даних про порушення військового обліку щодо рядового та сержантського складу;

3 тисячі доларів — щодо офіцерів;

1,7 тисячі доларів — за організацію проходження ВЛК без подальшої мобілізації.

Слідчі задокументували 18 епізодів, у яких організатори отримували по 2,5 тисячі доларів за видалення з реєстру відомостей про порушення військового обліку.

У ДБР стверджують, що оператор ТЦК систематично користувався службовим доступом і міг незаконно змінити дані значної кількості військовозобов’язаних.

Оператору ТЦК повідомили про підозру

Посадовцю повідомили про підозру в несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб і повторно.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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ДБР встановлює інших можливих учасників схеми та перевіряє факти незаконного втручання в державні інформаційні системи. Операція «Чесний призов» триває.

До слова, на Харківщині затримали п’ятьох учасників схеми ухилення від мобілізації, серед яких троє медиків. Вони за 5-8 тис. дол. оформлювали військовозобов’язаним фіктивні діагнози та інвалідність. Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку на понад 14,3 млн грн.

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