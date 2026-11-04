Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом — перші деталі

Меланія Трамп допомогла домовитися про місію в Олешках / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Її відзначили за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну та благодійну діяльність.

Відповідний указ №1079/2026 від 2 листопада опублікували на офіційному сайті глави держави.

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Зокрема, мовиться про зусилля, спрямовані на порятунок українських дітей та інших громадян, які постраждали внаслідок російської агресії, були незаконно депортовані або примусово переміщені з тимчасово окупованих територій України.

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Зауважимо, що орден княгині Ольги — це державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї. Нагорода має три ступені (І, ІІ, ІІІ ступені, де І ступінь є найвищим).

Як Меланія Трамп допомогла домовитися про місію в Олешках

Гуманітарна операція з евакуації жителів окупованих Олешків завершилася 31 жовтня. Українці повернулися на підконтрольну Україні територію через кордон на Чернігівщині. Режим тиші, який запровадили 27 жовтня, дозволив розмінувати дороги, доставити до міста гуманітарну допомогу та медичне обладнання, а також евакуювати цивільних. Володимир Зеленський подякував США та першій леді Меланії Трамп за посередництво.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як Меланія Трамп допомогла домовитися про місію в Олешках. За словами омбудсмана, щоденна співпраця з командою Меланії Трамп почалася після повернення першої групи дітей із Росії. Пізніше американська сторона попросила інформацію про Олешки та запропонувала створити тристоронню групу для перемовин. Саме коли долучилась Меланія Трамп, у нас почало виходити на якесь порозуміння, як це може статись.

Також 5 листопада Меланія Трамп збере представників України та Росії в Білому домі. Вона також виступить із промовою, присвяченою припиненню вогню в Олешках і прилеглих районах Херсонської області.

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Стало відомо, хто очолить делегацію України на цій зустрічі. Це буде Давид Арахамія. Водночас у Кремлі стверджують, що нічого не чули про заплановану зустріч представників України та Росії в Білому домі за посередництва першої леді США.

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