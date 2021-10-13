За хворим немовлям доглядали діти, віком 5 та 7 років: на Закарпатті у матері забрали дитину

За хворим немовлям доглядали діти, віком 5 та 7 років: на Закарпатті у матері забрали дитину

До соціальних служб звернулись небайдужі сусіди родини.

У м. Мукачево Закарпатської області від матері забрали шестимісячне немовля. За дитиною доглядали старші діти, віком 5 та 7 років.

Про це повідомили у Мукачівській міській раді.

До соціальних служб звернулись небайдужі сусіди родини. У міській раді встановили, що шестимісячне немовля було хворим, у дитини була висока температура. Проте за немовлям доглядала не його мати, а старші діти, віком 5 та 7 років. Також мати офіційно не зареєструвала немовля. За даними міськради, жінка зловживала алкоголем та не виконувала батьківських обов'язків. А тому в неї забрали хвору малечу.

"За зверненням небайдужих сусідів дитину було доправлено до обласної дитячої лікарні, де вона проходить лікування. Після закінченні лікування малеча буде влаштована до обласного будинку дитини", - повідомили в міській раді.

Нагадаємо, на території столичної ВДНГ оселилася родина з немовлям. Жили в колишньому торгівельному павільйоні - без світла, газу та води. Аж поки там їх не помітила перехожа, яка прогулювалася з собакою і раптом почула чиїсь голоси. Вона й викликала поліцію, а ті, своєю чергою, ще й службу в справах дітей.

Новини України: на території столичної ВДНГ оселилася родина з немовлям

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