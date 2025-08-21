За яких умов пенсіонери можуть не платити комуналку: роз’яснення

Пенсіонер. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Соціальна програма, яка діє в Україні, дозволяє окремим категоріям пенсіонерів не оплачувати житлово-комунальні послуги.

Про це нагадує видання «На пенсії».

Отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг можуть пенсіонери, які:

все трудове життя пропрацювали в сільській місцевості й продовжують там проживати;

мають стаж не менш, ніж 3 роки за однією з соціально важливих спеціальностей: вчитель, лікар, фармацевт, працівник будинку культури, музею, бібліотеки, клубу, фахівець із захисту рослин тощо;

обіймали відповідну посаду на момент виходу на пенсію;

мають середній дохід родини не вище 4240 гривень на кожного члена сім’ї.

Тобто якщо пенсіонер отримує пенсію до 4,2 тис. грн, проживає в селі й має стаж роботи у сфері медицини, освіти та культури, він може оформити пільгу й не платити за комуналку.

Для оформлення пільги потрібно звернутися з відповідною заявою до Пенсійного фонду за місцем проживання та надати такі документи:

довідку про роботу (підтвердження посади);

документ, що підтверджує проживання в сільській місцевості.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України попередив, що від січня 2026 року деякі українські пенсіонери ризикують тимчасово залишитися без виплат.