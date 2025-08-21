- Дата публікації
За яких умов пенсіонери можуть не платити комуналку: роз’яснення
Право на пільги мають пенсіонери, які проживають в селі та відповідають певним критеріям.
Соціальна програма, яка діє в Україні, дозволяє окремим категоріям пенсіонерів не оплачувати житлово-комунальні послуги.
Про це нагадує видання «На пенсії».
Отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг можуть пенсіонери, які:
все трудове життя пропрацювали в сільській місцевості й продовжують там проживати;
мають стаж не менш, ніж 3 роки за однією з соціально важливих спеціальностей: вчитель, лікар, фармацевт, працівник будинку культури, музею, бібліотеки, клубу, фахівець із захисту рослин тощо;
обіймали відповідну посаду на момент виходу на пенсію;
мають середній дохід родини не вище 4240 гривень на кожного члена сім’ї.
Тобто якщо пенсіонер отримує пенсію до 4,2 тис. грн, проживає в селі й має стаж роботи у сфері медицини, освіти та культури, він може оформити пільгу й не платити за комуналку.
Для оформлення пільги потрібно звернутися з відповідною заявою до Пенсійного фонду за місцем проживання та надати такі документи:
довідку про роботу (підтвердження посади);
документ, що підтверджує проживання в сільській місцевості.
