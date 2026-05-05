Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
2 хв

За яких умов Україна продовжить перемир’я: Буданов пояснив

Кирило Буданов заявив про готовність України продовжити режим припинення вогню, оголошений главою держави, за умови дзеркальних дій з боку Росії.

Дмитро Гулійчук
Чи готова Україна продовжити припинення вогню: Буданов окреслив головну умову

Якщо припинення вогню, яке оголосив президент Зеленський, буде взаємним з російського боку, Україна продовжить його.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов.

«Перемир’я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив Президент, буде взаємним, ми продовжимо його», — сказав ексголова ГУР.

На його думку, це перемир’я дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру.

«Президент України цим кроком довів усьому світові свою відданість миру. Наступний крок — за РФ. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій», — підсумував Буданов.

Що відомо про перемир’я з РФ

Нагадаємо, що Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню на 9 травня.

Трамп підтвердив, що дійсно запропонував Путіну оголосити припинення вогню.

Вчора, 4 травня міноборони Росії заявило про оголошене Володимиром Путіним «перемир’я» на 8 — 9 травня

Зеленський зазначив, що офіційних звернень не надходило, проте Україна, ставлячи людське життя вище за дати, оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

У Держдумі РФ різко відреагували на пропозицію Зеленського щодо перемир’я.

