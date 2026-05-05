За яких умов Україна продовжить перемир’я: Буданов пояснив

Чи готова Україна продовжити припинення вогню: Буданов окреслив головну умову

Реклама

Якщо припинення вогню, яке оголосив президент Зеленський, буде взаємним з російського боку, Україна продовжить його.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов.

«Перемир’я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив Президент, буде взаємним, ми продовжимо його», — сказав ексголова ГУР.

Реклама

На його думку, це перемир’я дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру.

«Президент України цим кроком довів усьому світові свою відданість миру. Наступний крок — за РФ. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій», — підсумував Буданов.

Що відомо про перемир’я з РФ

Нагадаємо, що Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню на 9 травня.

Трамп підтвердив, що дійсно запропонував Путіну оголосити припинення вогню.

Реклама

Вчора, 4 травня міноборони Росії заявило про оголошене Володимиром Путіним «перемир’я» на 8 — 9 травня

Зеленський зазначив, що офіційних звернень не надходило, проте Україна, ставлячи людське життя вище за дати, оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

У Держдумі РФ різко відреагували на пропозицію Зеленського щодо перемир’я.

Новини партнерів