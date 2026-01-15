За яких умов українцям дозволили порушувати комендантську годину: подробиці

Олексій Кулеба / © Олексій Кулеба

В Україні не планують повністю скасовувати або переглядати режим комендантської години. Однак держава готова діяти гнучко у випадку критичних ситуацій, пов’язаних із тривалою відсутністю електроенергії та опалення.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, йдеться про можливість запровадження тимчасових та точкових винятків. Головна мета таких послаблень — порятунок життя та здоров’я громадян у зимовий період.

Зокрема, пересування під час комендантської години можуть дозволити для того, щоб:

забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності (за аналогією з доступом до укриттів під час повітряної тривоги);

забезпечити функціонування закладів, які офіційно мають статус Пунктів незламності.

Кулеба наголосив, що жодних самовільних рішень на місцях бути не може. Дозвіл на пересування у заборонений час надаватиметься винятково за участі військового командування та Рад оборони.

Такі заходи впроваджуватимуть лише в тих регіонах і населених пунктах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Паралельно уряд посилює підготовку до можливих блекаутів. Наразі триває загальнонаціональний аудит Пунктів незламності — перевірено вже понад 10 тисяч локацій, частина з яких потребує доукомплектування.

Влада готує оновлену модель роботи з акцентом на так звані «опорні» Пункти незламності. Також опрацьовується механізм компенсації витрат на пальне та генератори для бізнесу, який готовий перетворити свої об’єкти на Пункти незламності. Позитивний досвід такої співпраці вже зафіксовано у Харкові та Одесі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду переглянути правила комендантської години. Йшлося про можливе тимчасове скасування обмежень у частині міст і громад, де це дозволяє безпекова ситуація, щоб люди мали доступ до допомоги, а бізнес — змогу планувати роботу.