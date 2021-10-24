За кермом міг бути 15-річний підліток: поліція Херсонщини розповіла подробиці смертельної ДТП (фото)

За кермом міг бути 15-річний підліток: поліція Херсонщини розповіла подробиці смертельної ДТП (фото)

Від удару всі пасажири позашляховика загинули на місці.

У Херсонській області, де водій позашляховика "влетів" на високій швидкості в дерево, за кермом міг бути 15-річний хлопець. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

Про це повідомляє поліція області.

Встановлено, що аварія сталася на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району. Попередньо поліцейські кажуть, що за кермом Volkswagen Touareg перебував 15-річний мешканець смт Велика Олександрівка.

Також в салоні автомобіля їхали односельчани керманича віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець с. Нова Калуга. Усі вони загинули на місці ДТП.

Ще двоє пасажирів цієї ж автівки – отримали травми різного ступеню тяжкості. 17-річних потерпілих ушпиталили до Великоолександрівської центральної лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Подія кваліфікується за ч.3 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Львівській області ВАЗ збив на смерть велосипедиста.

Раніше у Миколаєві уникаючи зіткнення, водій мікроавтобуса врізався в Volkswagen Passat. Від удару легковик відкинуло на припаркований Nissan, а мікроавтобус врізався в дерево.

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