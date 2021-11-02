За кермом стало зле: у Вінниці водій врізався у будинок

Минулося без постраждалих.
У Вінниці, по вулиці Брацлавській, водій вантажівки не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу, парковку автомобілів і будинок.
Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Тетяна Плахотнюк.
"Водій переїзджав перехрестя та йому стало зле. Він знепритомнів, через це автомобіль став некерованим і таким чином в'їхав в огорожу, парковку автомобілів і в будинок", — уточнила Тетяна Плахотнюк.
Ніхто не постраждав.
Стіна будинку пошкоджена. Сума завданих збитків встановлюється.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області вночі у селі Задністрянське автомобіль Mazda 6 в'їхав у житловий будинок. Пасажир помер у лікарні, а водійка вижила, незважаючи на серйозні травми.
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