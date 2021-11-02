За кермом стало зле: у Вінниці водій врізався у будинок

За кермом стало зле: у Вінниці водій врізався у будинок

Минулося без постраждалих.

У Вінниці, по вулиці Брацлавській, водій вантажівки не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу, парковку автомобілів і будинок.

Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Тетяна Плахотнюк.

"Водій переїзджав перехрестя та йому стало зле. Він знепритомнів, через це автомобіль став некерованим і таким чином в'їхав в огорожу, парковку автомобілів і в будинок", — уточнила Тетяна Плахотнюк.

Ніхто не постраждав.

Стіна будинку пошкоджена. Сума завданих збитків встановлюється.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області вночі у селі Задністрянське автомобіль Mazda 6 в'їхав у житловий будинок. Пасажир помер у лікарні, а водійка вижила, незважаючи на серйозні травми.

Читайте також:

Під Харковом патрульний помахом жезла влаштував ДТП (відео)

"Друзі заснули": подробиці потрійної ДТП з сімома постраждалими у Рівному

Приїхали заспокоїти: під Дніпром чоловік розбив автомобіль поліцейських

Смертельна ДТП у Харкові: водійка “Інфініті” збила літню жінка на нерегульовану пішохідному переході

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання