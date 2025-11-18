За колишнього мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу: що відомо

Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

За колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова повністю внесено заставу, яка була визначена судом як запобіжний захід у справі про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння землею територіальної громади.

Цю інформацію у вівторок, 18 листопада, підтвердив адвокат Труханова Олександр Лисак у коментарі «Суспільному».

Загальний розмір застави, призначеної посадовцю, становив 42 мільйони гривень. Раніше Труханов вже вніс 30 мільйонів гривень, а після ухвали суду про збільшення суми необхідно було доплатити ще 12 мільйонів гривень. За словами захисника, необхідну суму почали сплачувати одразу після рішення суду, а залишок коштів внесли напередодні, 17 листопада.

«До цього долучилось понад 25 людей», — прокоментував адвокат Олександр Лисак.

Що відомо про справу Труханова?

Нагадаємо, після масштабної негоди 30 вересня, коли в Одесі загинули дев’ятеро людей, ексмера Геннадія Труханова та ще вісьмох посадовців міськради підозрюють у службовій недбалості. За даними поліції, несправна система водовідведення призвела до трагедії. Фігурантам справи загрожує до восьми років ув’язнення.

Також ексмеру Одеси Геннадію Труханову готувалися оголосити нову підозру, яка стосується злочину у сфері господарської діяльності.

31 жовтня Печерський суд Києва відправив Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт.

Згодом він оскаржив рішення Печерського районного суду Києва, який раніше обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.