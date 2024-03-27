За кордон – в ящику для білизни далекобійника: на Одещині викрили водія і двох ухилянтів

Прикордонники затримали чергових втікачів-ухилянтів на Одещині.
На Одещині викрили далекобійника, якого підозрюють у незаконному перевезені людей через кордон. У його машині сховалися два ухилянти, які планували втекти до Молдови.
Про це передає Держприкордонслужба.
За свої послуги водій просив аванс $100, а от кінцева вартість подорожі залежала вже від комфортності умов перетину кордону – якщо доводилося ховатися у спальному місці в кабіні за місцем водія, то це коштувало $3400. В ящику для білизни "пасажирське" місце для ухилянта коштувало на $700 дешевше.
Під час огляду вантажівки обох нелегальних пасажирів викрили. Тепер їм загрожує адміністративна відповідальність, а водію – кримінальна.
Раніше повідомлялося, що поблизу кордону з Молдовою військові ДПСУ врятували 22-річного одесита, який застряг в очереті, не міг вибратися і ледь не помер.
Читайте також:
- Прибутковий бізнес: скільки ухилянтів щоденно переходить кордон з Молдовою і хто на цьому заробляє
- "Місце ухилянтів – концтабори і штрафбати": командир відділення у 92-й ОШБр про мобілізацію
- Молдова допомагатиме Україні ловити ухилянтів у Придністров'ї