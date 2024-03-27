За кордон – в ящику для білизни далекобійника: на Одещині викрили водія і двох ухилянтів

На Одещині викрили далекобійника, якого підозрюють у незаконному перевезені людей через кордон. У його машині сховалися два ухилянти, які планували втекти до Молдови.

Про це передає Держприкордонслужба.

За свої послуги водій просив аванс $100, а от кінцева вартість подорожі залежала вже від комфортності умов перетину кордону – якщо доводилося ховатися у спальному місці в кабіні за місцем водія, то це коштувало $3400. В ящику для білизни "пасажирське" місце для ухилянта коштувало на $700 дешевше.

Під час огляду вантажівки обох нелегальних пасажирів викрили. Тепер їм загрожує адміністративна відповідальність, а водію – кримінальна.