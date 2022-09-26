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За кордон за 8 тисяч доларів: на Львівщині викрили схему виїзду чоловіків з України (фото)

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За кордон за 8 тисяч доларів: на Львівщині викрили схему виїзду чоловіків з України (фото)

фото / Львівська обласна прокуратура

На Львівщині викрили двох організаторів схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

За свої послуги ділки брали 8 тисяч доларів США.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Організаторами незоконного переправлення чоловіків за кордон виявилися мешканці Львівської та Волинської областей.

За даними слідства, підозрювані налагодили схему незаконного перетину кордону чоловікам, що підлягають призову на військову службу. За 8 тисяч доларів США вони гарантували військовозобов’язаному, що переправлять його через державний кордон України.

фото / Львівська обласна прокуратура / ©
фото / Львівська обласна прокуратура

"Під час перетину державного кордону, а саме під час паспортного контрою, службовці прикордонної служби не вносили відповідні відомості до інформаційної бази про перетин кордону, що надавало можливість останнім безперешкодно виїхати за межі країни", - повідомляють у прокуратурі.

фото / Львівська обласна прокуратура / ©
фото / Львівська обласна прокуратура

Двом мешканцям Львівської та Волинської областей повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрюваних взяли під варту, а правоохоронці намагаються встановити інших співучасників злочину.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
872
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