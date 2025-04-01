За кордоном чоловіки 18-60 років можуть оформити паспорт без довідки з військкомату

Паспорт України / © УНІАН

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Уряд ухвалив зміни до проєкту автоматичної перевірки відомостей про військових, що включають нові правила оформлення паспортних документів.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

«Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон», — йдеться у повідомленні.

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Якщо статус військового обліку відсутній у реєстрі, працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» автоматично внесуть дані та оформлять військово-обліковий документ в електронній формі.

Важливо, що процес перевірки та внесення даних про військовий облік буде здійснюватися без проходження медкомісії, і документ буде готовий у визначені терміни.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запровадив зміни до процедури перевірки військово-облікових документів для громадян, які живуть за кордоном і планують отримати паспорт. Паспортним службам доручили перевіряти їхні військово-облікові документи.