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За кордоном чоловіки 18-60 років можуть оформити паспорт без довідки з військкомату
Українці за кордоном можуть отримати паспорт без медкомісії та військової довідки.
Уряд ухвалив зміни до проєкту автоматичної перевірки відомостей про військових, що включають нові правила оформлення паспортних документів.
Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
«Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон», — йдеться у повідомленні.
Якщо статус військового обліку відсутній у реєстрі, працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» автоматично внесуть дані та оформлять військово-обліковий документ в електронній формі.
Важливо, що процес перевірки та внесення даних про військовий облік буде здійснюватися без проходження медкомісії, і документ буде готовий у визначені терміни.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запровадив зміни до процедури перевірки військово-облікових документів для громадян, які живуть за кордоном і планують отримати паспорт. Паспортним службам доручили перевіряти їхні військово-облікові документи.